Число погибших при нападении с ножом в пригороде Парижа возросло
В пригороде Парижа Трап в результате нападения с ножом погибли два человека, один получил серьезные ранения, передает Fox News.
Нападавший мужчина был убит сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщается в твиттере префектуры, спецоперация завершена.
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По данным BFMTV , нападавший — мужчина 1982 года рождения, несколько лет назад он был обвинен в поддержке терроризма.
Как передает Associated Press, ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.