Число погибших при нападении с ножом в пригороде Парижа возросло

В пригороде Парижа Трап в результате нападения с ножом погибли два человека, один получил серьезные ранения, передает Fox News.

Нападавший мужчина был убит сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщается в твиттере префектуры, спецоперация завершена.

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По данным BFMTV , нападавший — мужчина 1982 года рождения, несколько лет назад он был обвинен в поддержке терроризма.

Как передает Associated Press, ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.