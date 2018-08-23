Суд вынес приговор виновникам пожара в интернате под Воронежем

Российская Генпрокуратура сообщила о решении по делу сотрудников психоневрологического диспансера в Воронежской области, где во время произошедшего в 2015 году пожара погибли 23 человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, районный суд посчитал директора и завхоза интерната виновными в нарушении правил пожарной безопасности. Они получили два года шесть месяцев и два года в колонии-поселении соответственно.

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«Оба осужденных лишены права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности в учреждениях органов государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года», — говорится в заявлении ведомства.

В психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района Воронежской области произошел пожар. По последним данным, в результате пожара 23 человека погибли, также сообщалось о 23 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело и занимается расследованием произошедшего.