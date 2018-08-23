В пригороде Парижа один человек погиб в результате нападения с ножом

В пригороде Парижа Трап в результате нападения с ножом один человек погиб, двое получили серьезные ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что нападавший был ликвидирован полицейскими, подробности инцидента не приводятся.

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По данным BFMTV , нападавший — мужчина 1982 года рождения, несколько лет назад он был обвинен в поддержке терроризма. Однако возможной причиной нападения мог стать бытовой конфликт.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом в бельгийском городе Пломбьер погибли три человека.