Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с середины июня

Ночь на 23 августа в Москве стала самой холодной с середины июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос».

По данным на 6 часов утра, в Москве было зафиксирована температура воздуха в +8,6 градусов.

«Так холодно в столице не было более двух месяцев, с 16 июня 2018 года», — отметил представитель центра.

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В Подмосковье наименьшая температура была зафиксирована в Михайловском — +3,4 градуса. Близкие к этому значения также наблюдались в Черустях, Новом Иерусалиме, Волоколамске, в Клину и Серпухове.

Ранее сообщалось, что в столице в четверг, 23 августа, ожидается до +21°С. Днем небольшая облачность, без осадков.