Следователи России и Польши повторно осмотрят обломки Ту-154 Качиньского

Официальный представитель российского СК Светлана Петренко рассказала, что следователи России и Польши дополнительно осмотрят элементы самолета Ту-154М, который разбился в Смоленске в 2010 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, запрос на проведение процессуальных действий поступил от польской стороны.

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«Следственным комитетом запрос удовлетворен и с 3 по 7 сентября 2018 года запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что специалисты будут осматривать подузлы, агрегаты и конструктивные элементы Ту-154М, которые находятся на хранении в Смоленске.

Ранее представители польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском 2010 года, в результате которой погиб президент республики Лех Качиньский, сообщили об обнаружении на обломках самолета и теле одной из жертв крушения взрывчатых веществ.