Гособвинение подсчитало свидетелей по делу полковника Захарченко

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Гособвинение составило список свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, а также препятствовании расследованию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в списке имена и фамилии 66 свидетелей, среди которых следователи СК, сотрудники Роспотребнадзора, генералы МВД и высокие чины налоговой инспекции.

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Уточняется, что Захарченко обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствованию расследованию. По каждому из этих трех эпизодов представлен свой перечень свидетелей.

Ранее защита полковника Дмитрия Захарченко пожаловалась в Верховный суд России на конфискацию имущества. По мнению защиты, решение об обращении имущества в доход государства, принятое до приговора по уголовному делу о коррупции, незаконно.