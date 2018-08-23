Гособвинение подсчитало свидетелей по делу полковника Захарченко
Гособвинение составило список свидетелей по делу полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, а также препятствовании расследованию. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в списке имена и фамилии 66 свидетелей, среди которых следователи СК, сотрудники Роспотребнадзора, генералы МВД и высокие чины налоговой инспекции.
Уточняется, что Захарченко обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствованию расследованию. По каждому из этих трех эпизодов представлен свой перечень свидетелей.
Ранее защита полковника Дмитрия Захарченко пожаловалась в Верховный суд России на конфискацию имущества. По мнению защиты, решение об обращении имущества в доход государства, принятое до приговора по уголовному делу о коррупции, незаконно.