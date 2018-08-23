В Госдуме предложили создать госпрограмму по борьбе с одиночеством

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил создать в России государственную программу по борьбе с одиночеством. Об этом он рассказал агентству городских новостей «Москва».

По словам депутата, люди сейчас отвыкают общаться вживую из-за большого количества социальных сетей. Политик отметил, что необходимо создать различные программы для разных возрастных групп населения. При этом, по его словам, внутри каждой такой группы необходимо вести пропаганду семейных ценностей.

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Также Свинцов предложил ввести в качестве показателя оценки работы губернаторов регионов соотношение количества женатых и одиноких людей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в России может появиться министерство одиночества.