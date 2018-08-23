В Сургуте экстренно сел самолет в Новосибирск

Самолет, следовавший по маршруту Норильск — Новосибирск, совершил экстренную посадку в Сургуте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Самолет совершил посадку примерно в 9.00 по местному времени (7.00 мск). На борту находились 26 пассажиров и четыре члена экипажа. По словам источников, пострадавших в результате инцидента нет.

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В официальном штабе правительства Югры сообщили, что самолет принадлежит компании S7. В настоящий момент уточняется его техническое состояние.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», летевший из Уфы в Сочи, вернулся в аэропорт из-за возгорания левого двигателя. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.