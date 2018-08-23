Кадыров назвал «заказчиков» нападений на полицейских в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» заявил, что подростков, которые напали на полицейских в республике, подстрекали из-за рубежа.

Кадыров осудил тех, кто передавал подросткам указания, назвав их действия «настоящим заговором» не только против сотрудников правоохранительных органов, но и «против всего чеченского народа».

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Глава Чечни также раскритиковал родителей детей, которые совершили нападения, отметив, что если они не могли оградить подростков от пагубного влияния, следовало обращаться в органы опеки и соответствующие ведомства.

«Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — подчеркнул Кадыров.

Ранее стало известно, что серию нападений на полицейских в Чечне осуществили подростки 11-17 лет. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.