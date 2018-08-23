Кадыров рассказал, откуда пришел приказ о нападении на полицейских в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал на своей странице во «ВКонтакте», что напавшие на полицейских подростки получили приказ об атаке «из-за рубежа по соцсетям».

Ранее сообщалось, что группа подростков в возрасте от 11 до 17 лет напала на полицейских в Чечне. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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«Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям», — написал Кадыров.

Также чеченский лидер заявил, что родителям подростков следовало обращаться в органы опеки, если они не могут оградить своих детей от «пагубного влияния иблисовцев и ставленников спецслужб».

Кадыров заключил, что атака на сотрудников полиции преследовала своей целью вызвать в российском обществе недоверие «даже к подросткам».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.