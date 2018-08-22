СК возбудил дело по факту экстренной посадки горящего Ту-204 в Уфе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Уфе, который вернулся в аэропорт из-за возгорания двигателя. Об этом сообщается на канале ведомства в мессенджере «Там-Там».

«Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщается.

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По данным следствия, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Ранее сообщалось, что СК решил провести проверку в связи с возгоранием двигателя у самолета Ту-204, который летел из Уфы в Сочи.

Как отмечалось, у самолета при взлете произошло возгорание левого двигателя.