Детеныш орангутана переехал к бабушке в Московский зоопарк

Детеныша орангутана из Новосибирского зоопарка, от которого отказалась мать, переселили к его бабушке в Московский зоопарк. Об этом сообщается на официальном сайте Московского зоопарка.

По данным пресс-службы, детеныш борнейского орангутана Матику родился четыре месяца назад в Новосибирском зоопарке, куда его мать перевезли из Москвы в 2017 году. Из-за родовой травмы детеныш долго находился на лечении, и после продолжительного отсутствия мать перестала обращать на него внимание.

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«Возможно, это связано с тем, что Мишель стала матерью достаточно рано, а также была разлучена с детенышем сразу после рождения», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, координатор Европейской программы по сохранению орангутанов принял решение передать Матику в Московский зоопарк, где живет его бабушка Личана. В зоопарке выразили надежду, что опытная самка возьмет на себя обязательство по воспитанию внука.

Ранее сообщалось, что в Австралии умер старейший в мире орангутан.