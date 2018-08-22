На Эльбрусе молния ударила в двух альпинистов
На Эльбрусе два альпиниста пострадали от удара молнии. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, молния ударила на высоте 4300 и 4200 метров.
Как отмечается, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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В настоящее время на место происшествия вышли шестеро спасателей.
Ранее сообщалось, что спасатели спустили с Эльбруса попавшего в ледовую трещину альпиниста из Москвы.
Как отмечалось, один из участников группы из 12 человек попал в ледовую трещину на высоте 4200 метров.