В США самолет экстренно сел из-за проблем с гидросистемой

В американском штате Флорида самолет, на борту которого находились 225 человек, изменил маршрут и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает WJXT.

По данным телеканала, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту городе Джэксонвилл.

Как отмечается, инцидент произошел из-за проблем с гидравлической системой воздушного судна.

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При этом в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в США частный самолет, на борту которого находился рэпер Post Malone, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за поломки шасси.