В США самолет экстренно сел из-за проблем с гидросистемой
В американском штате Флорида самолет, на борту которого находились 225 человек, изменил маршрут и совершил экстренную посадку. Об этом сообщает WJXT.
По данным телеканала, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту городе Джэксонвилл.
Как отмечается, инцидент произошел из-за проблем с гидравлической системой воздушного судна.
Реклама
При этом в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в США частный самолет, на борту которого находился рэпер Post Malone, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за поломки шасси.