В сети появилось видео с экскаватором, на протяжении часа «копавшим» воздух
В Ярославле экскаватор на протяжении часа «копал» воздух, соответствующее видео было опубликовано на видеосервисе YouTube.
На видео экскаватор ковшом загребает воздух со стройплощадки, после чего «перекладывает» его в самосвал. Данные действия водитель машины производил на протяжении часа, передает слова очевидца «Российская газета».
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«На улице Нефтяников копают воздух. И так уже час, с перерывами на перекур», — рассказал автор видео.
В комментариях к видеозаписи один из пользователей предположил, что экскаватор зачерпывает землю из параллельного мира и засыпает ее в кузов грузовика.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе экскаваторщик откопал 50-килограммовую авиабомбу