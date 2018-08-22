В сети появилось видео с экскаватором, на протяжении часа «копавшим» воздух

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В Ярославле экскаватор на протяжении часа «копал» воздух, соответствующее видео было опубликовано на видеосервисе YouTube.

На видео экскаватор ковшом загребает воздух со стройплощадки, после чего «перекладывает» его в самосвал. Данные действия водитель машины производил на протяжении часа, передает слова очевидца «Российская газета».

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«На улице Нефтяников копают воздух. И так уже час, с перерывами на перекур», — рассказал автор видео.

В комментариях к видеозаписи один из пользователей предположил, что экскаватор зачерпывает землю из параллельного мира и засыпает ее в кузов грузовика.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе экскаваторщик откопал 50-килограммовую авиабомбу