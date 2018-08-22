Прокуратура начала проверку после возгорания двигателя самолета над Уфой

Приволжская транспортная прокуратура объявила о начале проверки по факту возгорания в воздухе двигателя самолета, вылетевшего утром, 22 августа, из аэропорта Уфы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе инспекции прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов. Также отмечается, что по факту происшествия Уфимская транспортная прокуратура удостоверилась в соблюдении прав пассажиров на предоставление бесплатного комплекса услуг.

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«Ход проверки взят Приволжским транспортным прокурором на личный контроль», — добавили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В среду, 22 августа, в 4.58 по местному времени (2.58 мск) после вылета из международного аэропорта «Уфа» на высоте примерно 200 метров загорелся двигатель самолета, следовавшего рейсом Уфа-Сочи. В 5.06 (3.06 мск) экипажу удалось благополучно совершить посадку, пассажиры были эвакуированы по надувному трапу. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что очевидцы рассказали подробности экстренной посадки самолета с горящим двигателем.