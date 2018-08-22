Очевидцы рассказали подробности экстренной посадки горящего Ту-204 в Уфе. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Самолет Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс», выполнявший рейс из Уфы в Сочи, совершил аварийную посадку в 3.06 мск 22 августа.

«Полетели в Сочи, на взлете загорелась турбина! Успешно приземлились, скатились по горке. Все быстро потушили. Было страшно, реально», - рассказал очевидец Денис.

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Ранее сообщалось, что часть пассажиров загоревшегося самолета Ту-204, следовавшего по маршруту «Уфа-Сочи», отказались продолжить полет.

Всего на борту находились 202 человека.

Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя семь минут после посадки воздушного судна.