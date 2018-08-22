В метрополитен Петербурга пришли с обысками

Сотрудники управления ФСБ проводят обыски в ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обыски также проводятся у нескольких подрядных организаций и в местах проживания подозреваемых по делу.

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Отмечается, что уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по факту поставок контрафактной продукции Санкт-Петербургскому метрополитену.

В городском управлении СК и метрополитена пока не прокомментировали сообщение об обысках.

Ранее сообщалось, что Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал главу Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Сабликова, который обвиняется в мошенничестве.