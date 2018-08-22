Опрос: больше половины россиян работают сверхурочно без дополнительной оплаты

Больше половины россиян работают больше положенных по закону 40 часов в неделю, но не получают сверхурочные, сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами НИУ ВШЭ и РАНХиГС.

Авторы исследования сообщают, что права работников в России за последнее десятилетие нарушались все чаще. В периоды кризисов 2008-2009 и 2014-2016 годов ситуация обострялась. Многие предприятия не только переходили на серые зарплаты и сокращали персонал, но и увеличивали продолжительность рабочей недели. В 2016 году она увеличилась до 45,3 часа. 56% работающих россиян трудятся больше 40 часов в неделю, а 12% - 60 часов и больше. При этом меньше нормы в 40 часов работали только 10%.

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Однако рост продолжительности рабочей недели не отразился на зарплатах. Цена одного рабочего часа в 2014-2016 годах выросла, но тут же была поглощена инфляцией.

Чаще всего перерабатывают жители городов и поселков с населением менее ста тысяч человек, где работники в большей степени зависят от работодателей.