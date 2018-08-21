В МЧС рассказали о пострадавших в результате обрушения лесов в Петербурге
В результате обрушения строительных лесов с крыши арки на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пострадали три человека, среди них мог оказаться иностранец. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя петербургского главка МЧС.
По имеющимся данным, в результате инцидента пострадали двое взрослых мужчин и одна несовершеннолетняя девушка. Также отмечается, что среди них мог оказаться иностранец.
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«Двое мужчин 1951 и 1981 года рождения и 16-летняя девушка являются пострадавшими. Не все они граждане России», — сообщил представитель ведомства.
Он также отметил, что к настоящему времени угроза дальнейшего обрушения лесов была полностью ликвидирована.
Ранее сообщалось, что на Дворцовой площади на людей обрушились строительные леса.