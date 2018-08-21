На Дворцовой площади в Петербурге на людей обрушились строительные леса

Строительные леса рухнули на людей со здания арки Главного штаба на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Предположительно, обрушение произошло из-за сильного ветра.

«Три человека осматриваются. Мы предпринимаем меры по предотвращению дальнейшей угрозы обрушения», — сообщил представитель ГУ МЧС.

Как пишет «Фонтанка.ру», в МЧС предупредили о штормовом предупреждении вечером 21 августа. В ближайшие часы в Петербурге ожидаются грозы, ливни с усилением ветра до 15 – 18 м/с.