Полиция Лондона исключила, что стрельба на северо-западе города была терактом

Лондонская полиция исключила, что стрельба на северо-западе города являлась террористическим актом. Об этом сообщается на официальной странице правоохранительных органов в твиттере.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время полицейские находятся на месте происшествия около станции метро Кингсбери.

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«[Инцидент] не связан с террором», — говорится в заявлении полиции.

Также отмечается, что три человека, которые пострадали в результате стрельбы, в настоящее время находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Британии три человека пострадали в результате перестрелки на северо-западе Лондона.