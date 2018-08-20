В Италии пять человек погибли из-за ливней

В итальянской области Калабрия по меньшей мере пять человек погибли в результате паводка, вызванного сильными дождями, сообщает ANSA со ссылкой на Управление гражданской защиты.

По данным агентства, погибшие находились в составе туристической группы, которая исследовала ущелья и каньоны в одном из национальных парков.

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Ранее сообщалось, что число погибших в результате ливней и наводнения в штате Керала на юго-западе Индии достигло 357 человек.

Уточняется, что из-за сильных дождей уровень воды в реках постоянно повышается. Несколько городов оказались почти полностью затоплены. Из-за наводнения до 26 августа закрыт аэропорт Кочин.