Старшая из сестер Хачатурян заявила о раскаянии в отцеубийстве

Кристина Хачатурян, старшая из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, во время заседания суда заявила о раскаянии в совершенном преступлении. Об этом сообщает RT.

Хачатурян подчеркнула, что они с сестрами самостоятельно вызвали полицию после того, как нанесли своему отцу 57-летнему Михаилу Хачатуряну серию ножевых ранений.

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«При совершении преступления мы с сестрами сами вызвали полицию. Я раскаиваюсь в содеянном», — сказала Кристина Хачатурян.

Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в подъезде жилого дома в Москве. Несмотря на то, что сестры Хачатурян дали подробные признательные показания в убийстве отца, 20 августа суд признал законным их арест.

Ранее сообщалось, что следствие признало факт «аморальных действий» отца сестер Хачатурян.