Сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания
Адвокаты трех сестер Хачатурян заявили, что девушки признали вину в убийстве отца и дали развернутые показания следователю. Об этом сообщает РИА «Новости».
Защитники младшей из сестер, 17-летней Марии, и старшей, Кристины, рассказали, что девушки дали показания, которые можно считать признательными.
«Но сейчас мы даем более развернутые показания, которые рассказывают предшествующие события, начиная с рождения, можно сказать…», — сказал адвокат Марии Хачатурян.
По его словам, младшая сестра призналась в совершении «не больше пяти ударов». Также он отметил, что удары наносила и средняя сестра, и, поскольку экспертиза еще не проведена, рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой оказался смертельным.
Адвокат средней сестры Ангелины Хачатурян рассказал, что его подзащитная также дала признательные показания, однако от подробных комментариев отказался.
Ранее сообщалось, что дело сестер Хачатурян передали в центральный аппарат Следственного комитета России.