Сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания

Адвокаты трех сестер Хачатурян заявили, что девушки признали вину в убийстве отца и дали развернутые показания следователю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Защитники младшей из сестер, 17-летней Марии, и старшей, Кристины, рассказали, что девушки дали показания, которые можно считать признательными.

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«Но сейчас мы даем более развернутые показания, которые рассказывают предшествующие события, начиная с рождения, можно сказать…», — сказал адвокат Марии Хачатурян.

По его словам, младшая сестра призналась в совершении «не больше пяти ударов». Также он отметил, что удары наносила и средняя сестра, и, поскольку экспертиза еще не проведена, рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой оказался смертельным.

Адвокат средней сестры Ангелины Хачатурян рассказал, что его подзащитная также дала признательные показания, однако от подробных комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что дело сестер Хачатурян передали в центральный аппарат Следственного комитета России.