В Чечне двое неизвестных напали с ножом на отделение полиции

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В Шалинском районе Чеченской республики двое неизвестных с ножами напали на отделение полиции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Чеченской Республике.

По имеющимся данным, двое мужчин попытались проникнуть в отделение МВД по Шалинскому району Чечни, в ходе нападения они ранили ножами двух сотрудников правоохранительных органов.

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В пресс-службе отметили, что нападавшие были уничтожены.

«Двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум сотрудникам полиции, находившимся на службе. Ответным огнем нападавшие были уничтожены», — говорится в сообщении МВД.

В полиции добавили, что на месте происшествия в настоящее время работает оперативная группа.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд арестовал подростка, обвиняемого в нападении с ножом на полицейского в Москве.