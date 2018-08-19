Пожар произошел в Винницкой тюрьме на Украине

Пожар произошел на территории Винницкого учреждения исполнения наказаний №1, передает РИА «Новости».

«Девятнадцатого августа в Виннице после 16.00 (совпадает с мск) произошло возгорание на территории учреждения исполнения наказаний № 1. Известно, что из помещений проводили эвакуацию около сотни человек», — сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции в Винницкой области Анна Олейник.

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Для доступа спецмашин к месту возгорания патрульные частично ограничили движение по ближайшим к тюрьме улицам.

«В 17 часов 20 минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее в Мурманске произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров на территории заброшенного причала.