Неизвестный с молотком напал на женщин в Лондоне
В Лондоне неизвестный мужчина с молотком напал на двух женщин, сообщает местная полиция в твиттере.
Женщины в возрасте 64 и 30 лет были госпитализированы в критическом состоянии.
Инцидент произошел в районе Гринвич.
В настоящее время полиция разыскивает нападавшего, подозреваемым является 27-летний Джо Ксереб, который, по мнению полиции, страдает психическим расстройством.
Ранее в Великобритании министр внутренних дел Саджид Джавид рассказал, как несколько месяцев назад грабители на мопеде украли у него телефон.