Неизвестный с молотком напал на женщин в Лондоне

В Лондоне неизвестный мужчина с молотком напал на двух женщин, сообщает местная полиция в твиттере.

Женщины в возрасте 64 и 30 лет были госпитализированы в критическом состоянии.

Инцидент произошел в районе Гринвич.

В настоящее время полиция разыскивает нападавшего, подозреваемым является 27-летний Джо Ксереб, который, по мнению полиции, страдает психическим расстройством.

Ранее в Великобритании министр внутренних дел Саджид Джавид рассказал, как несколько месяцев назад грабители на мопеде украли у него телефон.