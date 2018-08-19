В Крыму обезвредили мину времен войны возле детского лагеря

В Сакском районе Крыма саперы обезвредили авиационную мину времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте регионального МЧС.

Уточняется, что мина была обнаружена у детского лагеря «Дельфин».

«19 августа был обезврежен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны — авиационная мина весом 250 кг, обнаруженная в акватории Черного моря на глубине 1,5 м на расстоянии 10—15 м от берега — пляжа пионерского лагеря «Дельфин», — говорится в сообщении.

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Ранее во французском городе Торрей из-за бомбы времен Второй мировой войны закрыли пляж.

По данным издания, бомба была найдена недалеко от зоны купания. Как отмечается, диаметр бомбы составляет 20 см, а ее длина около 1 м.