Синоптики предупредили о похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящей рабочей неделе в Москве, передает RT.

«Начало недели по температуре будет вполне летнее. Ночью около +13…+15 °С. Дневные послеполуденные температуры +22...+24 °С, но все же будет уже больше облаков, кратковременный дождик и в понедельник, и во вторник. Но он не надоедливый, а летний. А вот в среду заметно похолодает. Свежие арктические воздушные массы будут поступать в центр Европейской России, и температура понизится на 6—7 °С», — рассказал он.

Реклама

Вильфанд добавил, что в середине недели дневные максимальные температуры в послеполуденные часы могут достигать +18 °С, однако к началу следующих выходных в Москву вновь вернется комфортная летняя погода.

«Постепенно во второй половине недели температура начнет расти. Небо очистится от облаков, поскольку область высокого давления будет во второй половине недели дирижировать погодой над европейской частью страны. И к выходным температура опять повысится до +23…+25 °С. Начиная с четверга осадков не прогнозируем», — пояснил он.

Ранее в Москве и Московской области был объявлен повышенный уровень погодной опасности на понедельник, 20 августа.