Синоптики предупредили о повышении уровня погодной опасности в Москве

В Москве и Московской области объявлен повышенный уровень погодной опасности на понедельник, 20 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен из-за высокой пожароопасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.

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Согласно имеющейся информации, такие же погодные условия будут действовать на севере и на западе ЦФО, а на юге уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности повышен до оранжевого. В Ивановской и Калужской областях погода не будет отклоняться от нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 19 августа, ожидается до +26°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +24 до +26°С. Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 4-9 м/c.