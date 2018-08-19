В Испании мужчина открыл стрельбу в баре

В испанском муниципалитете Кастрильо-Техерьего мужчина открыл стрельбу в баре около шести утра по местному времени (5.00 мск). Об этом пишет местная газета El Norte de Castilla.

По данным издания, в результате инцидента от полученных огнестрельных ранений погиб 45-летний мужчина, еще трое посетителей бара были доставлены в больницы. Их состояние не опасно для жизни.

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32-летний мужчина, знакомый местным жителям, вошел в бар и открыл стрельбу по посетителям, после чего сел в машину и скрылся с места преступления. Спустя несколько часов испанским полицейским удалось его задержать.

Причиной происшествия очевидцы называют предшествовавшие стрельбе «дискуссии» между убийцей и пострадавшими.

Ранее сообщалось, что в Германии в результате стрельбы в баре погибли два человека.