СМИ: Киев затопило из-за небольшого дождя

Улицы Киева оказались затопленными после небольшого дождя, который прошел в городе накануне. Об этом сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

Как отмечается, из-за дождя потоп произошел на улице Антоновича, также затопило улицу Казимира Малевича и Элладную. У торгового центра «Гулливер» автомобили тоже стояли в воде.

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«Десятилетие системного нарушения градостроительных норм сказываются — за 30-40 мин под водой оказываются целые кварталы Киева с автомобилями и людьми», — отмечается в материале.

Ранее в управлении госслужбы Украины по ЧС во Львовской области сообщили, что спасатели осуществили эвакуацию 130 человек из затопленных из-за ливня маршруток и машин во Львове.