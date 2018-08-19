В Москве мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой
В столичном управлении СК сообщили о мужчине, который застрелили свою супругу, а затем совершил самоубийство. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».
Согласно полученной информации, инцидент произошел 19 августа около продуктового магазина, который находится на Башиловской улице. Мужчина выстрелил в свою бывшую жену, которая скончалась на месте.
«После этого мужчина покончил жизнь самоубийством», — говорится в заявлении.
Как отмечается, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что москвич после ссоры с женой выстрелил в тещу и тестя и покончил с собой. Совершив по одному выстрелу в родителей супруги, нападавший покончил с собой. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, тесть доставлен в больницу.