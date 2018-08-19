При обрушении конструкции на концерте Backstreet Boys пострадали 14 человек
В американском городе Такервилле сильный ветер снес конструкцию на концертной площадке, где должен был пройти концерт группы Backstreet Boys. Об этом сообщает NBC News.
По данным телеканала, в результате инцидента пострадали 14 человек.
Как отмечается, из-за непогоды организаторы начали эвакуацию гостей, однако, более 150 человек отказались покинуть площадку.
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При этом концерт Backstreet Boys был перенесен на другой день.
Ранее сообщалось, что в испанском городе Виго в результате обрушения конструкций во время концерта на набережной пострадали 266 человек.