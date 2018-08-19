У островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 8,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 570 километров в 284 километрах к юго-востоку от населенного пункта Левука», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у берегов Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6.