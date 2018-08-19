В Мексике неизвестные атаковали бары Монтеррея
В Мексике в результате нападения неизвестных на пять баров в городе Монтеррей погибли четыре человека. Об этом сообщает Excelsior.
По данным портала, при нападении также пострадали пять человек.
Как отмечается, неизвестные заходили с оружием в бары и открывали огонь по посетителям.
Реклама
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Чиуауа в результате нападения группы вооруженных людей на жилой дом погибли 11 человек.