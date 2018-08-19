В Мексике неизвестные атаковали бары Монтеррея

В Мексике в результате нападения неизвестных на пять баров в городе Монтеррей погибли четыре человека. Об этом сообщает Excelsior.

По данным портала, при нападении также пострадали пять человек.

Как отмечается, неизвестные заходили с оружием в бары и открывали огонь по посетителям.

Реклама

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Чиуауа в результате нападения группы вооруженных людей на жилой дом погибли 11 человек.