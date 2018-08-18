Подозреваемому по делу о теракте в Лондоне предъявлены обвинения в покушении на убийство

Подозреваемому по делу о теракте у парламента Британии предъявлены обвинения в покушении на убийство, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции.

«Двадцатидевятилетнему мужчине сегодня, 18 августа, были предъявлены обвинения по двум пунктам после инцидента в Вестминстере, произошедшего во вторник, 14 августа. Салих Хатер (дата рождения 26 января 1989 года), проживающий на Хайгейт-стрит в Бирмингеме, британский гражданин суданского происхождения, ознакомится в магистратском суде Вестминстера в понедельник, 21 августа, с предъявленными ему обвинениями в покушении на убийство прохожих и полицейских», — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал разбившего машину у парламента Британии «животным».