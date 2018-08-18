В Японии раскрыли подробности дела Рихарда Зорге

В Японии обнародовали документы Тайдзо Оты, возглавлявшего во время Второй мировой войны шестой уголовный отдел министерства юстиции страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документам, власти Японии в военное время стремились максимально ограничить утечку информации в СМИ о деле советского разведчика Рихарда Зорге. Отмечается, что в документах для внутреннего пользования содержатся приказы проводить жесткую цензуру.

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Опубликованные документы также содержат позицию японского внешнеполитического ведомства, согласно которой должность в МИДе одного из участников группы было приказано вычеркнуть, а также убрать «важный» в словосочетании «дело важной секретности». Подчеркивается, что в японских газетах, вышедших на следующий день после оглашения информации об аресте группы Зорге, все директивы были выполнены.

По имеющимся данным, группа Зорге была арестована в октябре 1941 года, а впервые о существовании дела японский минюст сообщил лишь 16 мая 1942 года.

В 2015 году сообщалось, что в Токио обнаружили письмо Риббентропа к разведчику Рихарду Зорге.