В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 15 километров в 18 километрах к западу от населенного пункта Сан Вито», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии в межостровном море Флорес произошло землетрясение магнитудой 6,5.