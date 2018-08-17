Белорус застрелил милиционера и забаррикадировался в деревенском доме

Житель деревни Бобровичи в Белоруссии убил сотрудника милиции и ранил еще одного. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По предварительной информации, безработный житель деревни Бобровичи 1961 года рождения открыл стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов, когда к нему пришли участковые.

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«Следственно-оперативная группа находится на месте происшествия в Ивацевичском районе, где в одном из дворов деревни Бобровичи был убит участковый инспектор милиции, 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, — ранен и в настоящее время госпитализирован», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Следственном комитете отметили, что в настоящее время стрелок забаррикадировался в доме, сдаваться отказывается и угрожает продолжить стрельбу.

Ранее сообщалось, что москвич после ссоры с женой выстрелил в тещу и тестя и покончил с собой.