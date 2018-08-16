В Италии произошло землетрясение магнитудой 5,3

В итальянской провинции Кампобассо произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 12 километров в 5 километрах к югу от города Монтечильфоне», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8.