В Италии возле отделения партии произошел взрыв
В Италии произошел взрыв в городе Виллорба возле отделения партии «Лига», сообщает газета La Tribuna di Treviso.
Отмечается, что второй снаряд, который не разорвался, обнаружили прибывшие на место происшествия саперы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате взрыва бензовоза на трассе у аэропорта Болоньи достигло 145.
Перевозивший топливо грузовик взорвался на трассе неподалеку от аэропорта Болоньи.