Сирийский губернатор анонсировал возобновление турпоездок в Пальмиру

Губернатор провинции Хомс Таляль Барази заявил, что сирийская Пальмира начнет принимать туристов к лету 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Барази, у сирийских властей есть проект по восстановлению ущерба в старом городе Пальмиры. Он отметил, что предложения по восстановлению артефактов и памятников, имеющих историческую ценность, поступают со стороны «мировых держав».

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«Я предполагаю, что к лету 2019 года Пальмира будет полностью готова к приему туристов», — сказал Барази.

Губернатор подчеркнул, что помощь по восстановлению Пальмиры предложили ЮНЕСКО, Россия, Польша, Италия и другие страны и учреждения, включая негосударственные.

Барази заключил, что Пальмира имеет историческую ценность, которая «принадлежит не только Сирии».

Ранее посол САР в России Рияда Хаддада заявил, что власти Сирии планируют привлечь в страну туристов из России, сделав ставку на религиозный туризм.