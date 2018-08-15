Священник из Пенсильвании извинился после обвинения в педофилии более 300 католиков

Архиепископ Вашингтонский кардинал Святого престола Дональд Уэрл, который также фигурировал в опубликованном присяжными штата Пенсильвания докладе о педофилии членов духовенства нескольких епархий, оправдал себя. Об этом говорится на специально созданном в его защиту сайте The Wuerl Record.

14 августа было опубликовано расследование сексуальных домогательств в католической церкви в Пенсильвании. Тогда был поднят вопрос о кардинале Дональде Уэрле, который провел 18 лет на посту епископа Питтсбургского.

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«Я по-прежнему приношу свои извинения, молюсь и преисполнен решимости использовать любую имеющуюся у меня силу для обеспечения того, чтобы дети не страдали из-за тех, кому они доверяют заботу и руководство», — говорится на сайте.

На сайте говорится, что Уэрл пытался защитить детей во время пребывания на посту епископа в Пенсильвании.

«Сексуальные надругательства над детьми со стороны некоторых членов католической церкви — ужасная трагедия. Физический, умственный и духовный ущерб, причиненный наиболее уязвимым из нас, является серьезной ошибкой и, насколько это возможно, должен быть исправлен», — говорится в заявлении священника на сайте.

По его словам, когда Уэрл служил в епархии Питтсбурга, где росло осознание сексуального насилия над детьми, епархия неоднократно исправляла свою политику и принимала меры.

В частности, в докладе действия Уэрла во время работы в Питтсбурге изображены неоднозначно, отмечала газета The Washington Post. Иногда он останавливал обвиняемых в педофилии священников от продолжения служения в епархии, а иногда возвращал их обратно в приходы.

Расследование коллегии присяжных Пенсильвании, которое затрагивает работу шести епархий с 1947 года, показало, что более 300 священников надругались над более чем 1 тыс. несовершеннолетних.