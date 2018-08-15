В результате взрыва около образовательного учреждения в Кабуле погибли 25 человек

В результате взрыва около образовательного учреждения в столице Афганистана Кабуле погибли 25 человек, сообщает Reuters со ссылкой на минздрав страны.

По данным ведомства, 35 человек получили ранения.

Взрыв произошел 15 августа около образовательного учреждения на западе столицы Афганистана.

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По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

12 августа в афганском городе Газни в результате столкновения боевиков террористической группировки «Талибан» с правительственными войсками Афганистана погибли не менее 103 человек.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.