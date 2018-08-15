Жителей Подмосковья предупредили о грозе и граде

МЧС предупредило о дожде, граде и грозе в Московской области в ближайшие часы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главное управление МЧС России по региону.

Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие один-два часа с сохранением в течение суток 15 августа в Московской области, начиная с западных и юго-западных районов, ожидается дождь, местами сильный, гроза, во второй половине дня местами град, шквал 17-22 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

Реклама

Жителям рекомендуется по возможности переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобили вдалеке от деревьев.

Ранее в Москве в среду ожидается до +29°С.