Правительство Японии создало кризисный штаб из-за извержения вулкана

Японское правительство создало кризисный штаб в связи с опасностью сильного извержения вулкана на юго-западе страны, передает РИА «Новости».

Ранее главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу. Данные специалистов основаны на резко возросшем количестве вулканических землетрясений.

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Уточняется, что извержение «может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей».

Управление повысило уровень опасности в этом районе со второго сразу до четвертого, что означает «подготовка к эвакуации».