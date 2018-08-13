В дагестанском детском лагере отравились 83 ребенка

В детском лагере «Спартак» в селе Хебда Шамильского района в Дагестане отравились 86 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что очаг групповой заболеваемости был зафиксирован в воскресенье, 12 августа. В данный момент известно о госпитализации 86 человек, среди них 83 ребенка и три сотрудника лагеря.

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«По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной массового отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза», — говорится на сайте ведомства.

Предполагается, что инфекция распространилась из-за некачественных пищевых продуктов и нарушений в условиях их хранения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области детский лагерь закрыли из-за сэндвичей и наггетсов.