Guardian: за скрытую съемку голого мужчины южнокореянке вынесли судебный приговор

Южнокорейский суд вынес тюремный приговор женщине за скрытую фотосъемку обнаженного мужчины, пишет британская газета The Guardian.

Это дело стало причиной обвинения южнокорейских властей в сексизме и двойных стандартах. 25-летняя женщина была приговорена районным судом Сеула к 10 месяцам тюремного заключения. К тому же, она будет обязана пройти 40-часовую консультацию по вопросам сексуального насилия. После этого приговора десятки тысяч людей выходили в Сеуле на протесты в течение месяца.

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Южная Корея находится в эпицентре эпидемии «шпионской порнографии», где жертв тайно снимают в туалетах и раздевалках, говорится в материале. Количество преступлений, зарегистрированных полицией, выросло с 1,1 тыс. в 2010 году до более чем 6,5 тыс. — в прошлом. Однако многие преступления остаются незарегистрированными правоохранительными органами, пишет The Guardian.

Из 16,2 тыс. человек, арестованных за незаконную съемку в период с 2012 по 2017 год, 98% были мужчинами. Из 26 тыс. зарегистрированных жертв за тот период 84% составили женщины.

Отмечается, что южнокореянка была арестована в мае. Ее арест получил широкое освещение в местных СМИ.

Активисты указывали на нехарактерно быструю реакцию правоохранительных органов и суровое наказание как свидетельство укоренившегося сексизма в системе правосудия Южной Кореи. Многие мужчины, которые были признаны виновными в совершении подобных преступлений, выплатили лишь скромный штраф, поясняет газета. По данным правительства, только 9% преступников за такое правонарушений получают наказание в виде тюремного заключения.